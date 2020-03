Covid-19. Mais de 800 mil infetados em todo o mundo

As autoridades belgas anunciaram a morte de uma menina de 12 anos com Covid-19 e os serviços de saúde do país classificaram o acontecimento como "muito raro e difícil"



No Reino Unido, a imprensa avança que o número de vítimas pode ser superior a anunciado pelas entidades oficias e nos Estados Unidos, o país que regista o maior número de infetados,o governador da Pensilvânia admite que não há data para um regresso à normalidade.