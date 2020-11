Covid-19. Mais de um milhão de bebés, crianças e adolescentes infetados nos EUA

Só na semana que terminou a 12 de novembro, as estatísticas de infeções entre menores registaram 111.946 novos casos, "o que é substancialmente mais do que em qualquer semana anterior da pandemia", indicaram as instituições.", advertiu a presidente da AAP, Sally Goza, em comunicado.A especialista, com mais de três décadas de experiência, defendeu que devia ser feito mais para se proteger as comunidades, enquanto se espera pela vacina.", acrescentou Goza, para quem a pandemia "está a fazer um grande número de vítimas entre crianças e famílias, bem como entre médicos e outras equipas que estão na linha de frente"., de acordo com o inquérito nacional sobre "Bem-estar de pais e filhos durante a pandemia do covid19 ".

Além disso, acrescenta-se na mesma nota, na qual se citam dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, as visitas de crianças e adolescentes a emergências por problemas de saúde mental aumentaram em mais de 24% durante a pandemia.