Covid-19. Marrocos limita deslocações em algumas das principais cidades

Num comunicado oficial ficou a saber-se que a capital marroquina, Rabat, é a única grande cidade que escapa às novas restrições, que não têm prazo para terminar, motivadas por um número recorde de novos casos diários registado no sábado (811), que domingo baixou para 633.



Mais de metade dos novos casos verificaram-se nas cidades de Tânger, Fez e Berrechid, cidade do norte do país onde no sábado foi detetado um surto de covid-19 numa fábrica de cabos elétricos, com centenas de pessoas contagiadas.



As restrições às deslocações da população verificam-se a poucos dias da chamada Festa do Sacrifício, que se celebra na próxima sexta-feira e que se carateriza normalmente por grandes reuniões familiares.



No comunicado do governo marroquino, refere-se que as novas restrições se aplicam "por causa do incumprimento pela maioria dos cidadãos de medidas de prevenção como o distanciamento físico, o uso de máscara e a aplicação de desinfetantes para as mãos, apesar de estarem largamente disponíveis no mercado".



A 19 deste mês, o governo anunciou que a maior parte do território de Marrocos passaria à chamada "fase 3" de alívio de restrições, o que implicou mais pessoas nas ruas e parece ter desencadeado um aumento de novos casos.