Covid-19. México com 635 mortos e 5.225 casos em 24 horas

No balanço diário, foram confirmados aumentos de 0,68% nas mortes e 0,55% nas infeções, em comparação com os números do dia anterior.



As autoridades mexicanas indicaram ainda que 697.402 pacientes foram dados como recuperados desde o início da pandemia.



Só a Cidade do México responde por 16% de todas as mortes em todo o país.



Entre os profissionais de saúde existem 140.196 casos confirmados acumulados de covid-19, além de 31.870 suspeitos.



O México é o décimo país com mais infeções e o quarto com o maior número absoluto de mortes, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.



A covid-19 é a quarta causa de morte no México, atrás de doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos, de acordo com dados do Instituto de Estatística e Geografia do país.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 47,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).