Covid-19. México com 801 mortos e mais de 11 mil casos em 24 horas

Na apresentação do relatório técnico diário, a Secretaria da Saúde reconheceu que o número de casos estimados é de 1.442.136, se forem considerados aqueles que aguardam um teste de confirmação.Por outro lado, apenas 6% dos casos estão ativos, ou seja, 80.162 pessoas com sintomas nas últimas duas semanas.", disse.O subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde mexicano, Hugo López-Gatell, reconheceu que o país está a atravessar a "segunda vaga" da epidemia depois de um pico de casos em julho.Com uma população de 130 milhões de habitantes, o México é o quarto país com o maior número de mortes e o 13.º com mais infeções, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.621.397 mortos resultantes de mais de 72,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.