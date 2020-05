Covid-19. Ministro brasileiro critica uso de "cadáveres para fazer palanque"

", questionou Guedes, numa conferência de imprensa, em Brasília, que assinalou os 500 dias do atual executivo."Isso é inaceitável, a população não vai aceitar. A população vai punir quem usar cadáveres como palanque", acrescentou o governante.Paulo Guedes lançou as críticas logo após enumerar medidas direcionadas pelo governo para estados e municípios e, em seguida, voltou a criticar a possibilidade de aumento salarial de funcionários públicos durante a atual crise.", reforçou o ministro da Economia, no dia em que o país registou 824 mortos e 15.305 novos casos de covid-19.Paulo Guedes declarou que não é hora de pedir aumento de salários para polícias ou médicos que "vão às ruas para exercer a sua função", acrescentando que o governo não deve "dar medalhas antes da batalha"."As medalhas são dadas após a guerra, não antes da guerra. Os nossos heróis não são mercenários. Que história é essa de pedir aumento de salário porque um polícia ou médico vai à rua exercer a sua função?", questionou o responsável pela pasta da Economia.Segundo o governante, quem trabalhar em horário alargado durante o combate ao coronavírus já vai receber um pagamento adicional, na forma de horas extras.", disse Guedes, referindo-se às eleições municipais, agendadas para outubro.O ministro pediu ainda apoio ao Congresso, a governadores e a prefeitos para manter um eventual veto de reajustes salariais, incluídos no pacote de ajuda financeira a estados e municípios aprovado no início do mês.





Cacharolete de afirmações ministeriais







Além de Guedes, a conferência de imprensa contou ainda com a presença de outros ministros, como, titular da pasta da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, que afirmou que a ideia inicial daquele encontro era "celebrar" os 500 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro, mas que a urgência do tema da pandemia mudou a direção das suas declarações." na celebração de mil dias de governo.acabou ainda por afirmar, durante a conferência de imprensa, que a pandemia acabou por ser "uma bênção" para o Brasil, em relação às exportações de matéria prima que o país tem realizado., disse o ministro da Economia.No dia em que o executivo brasileiro assinalou os 500 dias de trabalho, o ministro da Saúde do país, Nelson Teich, pediu a demissão do cargo, menos de um mês após ter assumido a tutela.Teich tinha assumido o cargo em 17 de abril, após a exoneração do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que discordava de Jair Bolsonaro na condução das medidas de combate ao novo coronavírus.Na sexta-feira, o Ministério da Saúde anunciou um estudo que medirá a propagação do coronavírus em cidades brasileiras, de forma a criar políticas públicas mais eficientes. Ao todo, 99.750 pessoas de 133 municípios de todas as regiões do país serão submetidas ao teste rápido (sorologia), que deteta se a pessoa já teve a doença