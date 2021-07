Covid-19. Moçambique anuncia mais 21 mortos e 1.774 novos casos em 24 horas

As 21 mortes foram registadas em moçambicanos com idades entre 24 e 94 anos. Os óbitos foram declarados entre o dia 16 e hoje, indicou o ministério moçambicano, numa nota de atualização de dados sobre a doença.

Moçambique passa a ter um total acumulado de 1.388 óbitos e 117.660 casos e, destes, 74% recuperados.

O país tem 29.012 casos ativos, dos quais 501 estão internados.

Um total de 725.363 casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus já foram testados em Moçambique, dos quais 5.429 nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.190.383 mortos em todo o mundo, entre mais de 195,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.