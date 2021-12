Covid-19. Muitos emigrantes portugueses passam Natal em Portugal e cumprem regras, diz MNE

Em declarações aos jornalistas no final da apresentação do Relatório da Emigração 2020, que decorreu no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa, Augusto Santos Silva indicou que o panorama geral é de que existe "um movimento bastante significativo de portugueses ou lusodescendentes que vêm de diferentes países passar o Natal a Portugal".

"Basta ver as chegadas nos aeroportos de Lisboa e Porto para ver esse tipo de movimento de países como a França, a Suíça, o Reino Unido, o Luxemburgo, a Alemanha, países de grande expressão qualitativa e quantitativa das comunidades portuguesas", afirmou.

Augusto Santos Silva sublinhou, nestas comunidades portuguesas, "uma clara consciência e um claro conhecimento das regras".

"O número de pessoas que chegam sem cumprir a regra do teste negativo ou sem o certificado digital é absolutamente residual e também estão a cumprir as regras em Portugal: Uso de máscara em espaços fechados, o distanciamento social, o evitamento de grupos e multidões", adiantou.

De acordo com o Relatório da Emigração 2020, hoje apresentado em Lisboa, o número de emigrantes portugueses em 2020 foi o mais baixo dos últimos 20 anos, um valor para o qual contribuiu a covid-19 e o `Brexit`.

Elaborado pelo Observatório da Emigração, um centro de investigação do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, o relatório indica que, de 80 mil saídas em 2019, esse número baixou para 45 mil em 2020.

A redução foi geral, englobando praticamente todos os destinos tradicionais da emigração portuguesa.