Covid-19. Número de infeções na China abaixo das 1300

Apenas na província de Guangdong, próxima de Macau, houve registo de um contágio local.



Por outro lado, as autoridades chinesas reportaram apenas uma vítima mortal, no mesmo espaço de tempo: um doente da cidade de Wuhan, o ponto de origem da pandemia da Covid-19. Do conjunto de novos casos, 38 são importados. O número de pessoas infetadas em solo chinês, desde a eclosão do surto, é de 81.708. Morreram 3331. Outras 77.078 pessoas tiveram alta hospitalar.





A pandemia já causou 68.125 mortes, à escala global, e infetou mais de 1,2 milhões de pessoas. Dados difundidos ao início da noite de domingo pela agência France Presse apontavam para 1.244.740 casos diagnosticados em 191 países e territórios desde dezembro do ano passado.



Pelo menos 238.800 casos foram dados como curados pelas diferentes autoridades sanitárias.



Estes números constituem, todavia, uma parte do que será o total real. Isto porque um largo número de países apenas testa casos com atendimento nos hospitais.



A Europa somava, às 20h00 de domingo, 49.137 mortes para 664.514 casos, os Estados Unidos e Canadá 9.477 mortes para 339.442, a Ásia 4.192 mortes para 118.570 casos), o Médio Oriente 3.794 mortes para 76.082 casos, a América Latina e Caribe 1.053 mortes para 30.539 casos, África 431 mortes para 8.921 casos e a Oceânia 41 mortes para 6.675 casos.

. Dados difundidos ao início da noite de domingo pela agência France Presse apontavam para 1.244.740 casos diagnosticados em 191 países e territórios desde dezembro do ano passado.Pelo menos 238.800 casos foram dados como curados pelas diferentes autoridades sanitárias.A Europa somava, às 20h00 de domingo, 49.137 mortes para 664.514 casos, os Estados Unidos e Canadá 9.477 mortes para 339.442, a Ásia 4.192 mortes para 118.570 casos), o Médio Oriente 3.794 mortes para 76.082 casos, a América Latina e Caribe 1.053 mortes para 30.539 casos, África 431 mortes para 8.921 casos e a Oceânia 41 mortes para 6.675 casos. Coreia do Sul



Também esta segunda-feira a Coreia do Sul reportou menos de 50 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, o que acontece pela primeira vez desde o pico registado a 29 de fevereiro naquele país asiático.



O Centro para Prevenção e Controlo de Doenças da Coreia do Sul deu conta de 47 novas infeções. Na véspera haviam sido 81. O número total é agora de 10.284.



O número de mortes em solo sul-coreano aumentou em três para 186. Cento e trinta e cinco pessoas recuperaram da infeção, para um total de 6598.



Também esta segunda-feiraO Centro para Prevenção e Controlo de Doenças da Coreia do Sul deu conta de 47 novas infeções. Na véspera haviam sido 81. O número total é agora de 10.284.O número de mortes em solo sul-coreano aumentou em três para 186. Cento e trinta e cinco pessoas recuperaram da infeção, para um total de 6598. c/ agências