Covid-19. Obter imunidade coletiva por infeção foi a maior falha de saúde pública no Reino Unido, diz relatório

A comissão aponta a decisão de tentar obter a imunidade coletiva ao Sars-Cov-2 como a maior falha de todos os tempos do serviço nacional de saúde do Reino Unido.







Esta opção, apoiada por cientistas, não acautelou a propagação da Covid no início da pandemia, apesar das evidencias da China e Itália, revelando-se um fracasso.







"O véu de ignorância através do qual o Reino Unido viu as primeiras semanas da pandemia foi parcialmente auto-infligido", disse o relatório.Os parlamentares afirmaram que as, foram desastrosas. Classificaram-nas como





O documento acrescenta que esta abordagem não refletiu desacordos entre ministros e assessores: "- proposta por assessores científicos oficiais e adotada pelos governos de todas as nações do Reino Unido.Numa pandemia que se espalhou rápida e exponencialmente, todas as semanas contam."O grupo de trabalho, constituído por elementos dos vários partidos, também. Diz que o processo cientifico desencadeado até às primeiras vacinas foi

"Coronavírus: Lições aprendidas até agora"

As 150 páginas, assinadas pelas Comissões parlamentares de Saúde e Assistência Social e de Ciência e Tecnologia, analisam e retratam os fracassos e sucessos das medidas de saúde pública tomadas pelo governo, ao longo da pandemia.Esta doença com propagação global é descrita pelos parlamentares como o "maior desafio em tempos de paz" do século.

Os conservadores Jeremy Hunt e Greg Clark, que presidem o grupo de trabalho, disseram que perante a natureza da pandemia é "impossível fazer tudo certo".





. É vital aprender com ambos", acrescentaram num comunicado que acompanha o relatório.Um porta-voz do governo respondeu: "Nunca nos esquivamos de tomar medidas rápidas e decisivas para salvar vidas e proteger nosso NHS, incluindo a introdução de restrições e bloqueios”. Acrescentou que "graças a um esforço nacional coletivo, evitamos que o Serviço Nacional de Saúde (NHS) ficasse sobrecarregado."

Mas o trabalhista Jonathan Ashworth, declarou que as informações apuradas são "contundentes" e demonstram que "erros monumentais" foram cometidos. Testagem, dificuldades e vacina Em janeiro de 2020, o Reino Unido foi um dos primeiros países do mundo a desenvolver um teste para a Covid.







Mas não aproveitou esse avanço a seu favor não apostando num sistemático rastreio eficaz de testagem durante o primeiro ano da pandemia.e durante semanas, durante o primeiro pico, apenas aqueles internados no hospital foram testados.Foi só em maio que o sistema NHS Test and Trace foi lançado em Inglaterra. O relatório classificou este início como "lento, incerto e frequentemente caótico".

O documento destacou taxas de mortalidade "inaceitavelmente altas" em grupos étnicos minoritários e entre "pessoas com dificuldades de aprendizagem e autismo".





É sublinhada a falta de prioridade atribuída aos lares de idosos no início da pandemia.

e à forma como o governo apoiou o desenvolvimento de uma série de vacinas, incluindo a vacina Oxford-AstraZeneca.O relatório concentrou-se predominantemente na resposta à pandemia em Inglaterra. A comissão não analisou as medidas tomadas individualmente pelo País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia.Os representantes das famílias que perderam parentes devido à Covid criticaram os parlamentares por não terem falado com familiares das vítimas.