Covid-19. Ómicron foi variante que se disseminou mais rapidamente

A variante ómicron e a facilidade com que se propaga transformaram o Sars-CoV-2 no vírus que mais rapidamente se propagou desde sempre, em todo o mundo. Estão a ser batidos recordes de infeção em várias regiões do planeta. Estados Unidos, Japão e Europa são os que mais sofrem.