Covid-19. OMS alerta que Europa é o novo epicentro da pandemia do novo coronavírus

“Um marco trágico”, considera o diretor da Organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus.Nesta altura a Organização Mundial de Saúde admite que é impossível prever quando é que a pandemia vai atingir o pico de casos.

Tedros Ghebreyesus deixou um apelo aos países para que “detetem, isolem, testem e tratem cada caso” de covid-19.

A OMS lançou esta sexta-feira um Plano de Resposta Solidário que vai permitir que qualquer pessoa ou organização possa contribuir para o combate ao novo coronavírus.



"To give to the #COVID19 Solidarity Response Fund, go to https://t.co/PYgBcvQWUm, and look for the orange “Donate” button at the top of the page"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/Vv0SYlGVXp