Covid-19. Pandemia agrava problema dos refugiados, refere Amnistia Internacional

Os últimos dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, referentes ao ano passado, dão conta de que quase 80 milhões de pessoas estavam na condição de refugiados ou deslocados. Foi um aumento superior a 10% em relação a 2018, 40% são crianças.

As Nações Unidas dizem que nunca houve tantos refugiados no mundo. Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal, diz que a pandemia veio fragilizar mais a situação dos refugiados.Pedro Neto alerta também para as crianças, há cada vez mais menores na situação de refugiado.Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal, em declarações à Antena 1 no Dia Mundial do Refugiado.