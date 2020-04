Covid-19. Pandemia é teatro de guerra política no Brasil

Ao cabo de semanas de divergências públicas entre o titular da pasta da Saúde no Governo Federal brasileiro e o Presidente, o ortopedista Luiz Henrique Mandetta foi exonerado, na tarde de quinta-feira, e substituído pelo oncologista Nelson Teich.

A Organização Mundial da Saúde inclui o isolamento social entre as medidas de combate à pandemia do novo coronavírus. No Brasil, Luiz Henrique Mandetta advogou sempre esta via.

Em nome da Câmara dos Deputados, presto nossa homenagem ao trabalho desenvolvido pelo ministro @lhmandetta à frente da Saúde brasileira nos últimos meses. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) April 16, 2020

Demissão do ministro da Saúde em má hora. Ele estava na linha de frente da batalha pela vida. A economia conta, mas manter ou não a quarentena é decisão médica.O povo verá arrogância na demissão e não competência. O custo político se medirá pelo de mortes.Tomara não aumentem. — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) April 16, 2020

Ao passo que o Presidente brasileiro não retira uma vírgula ao discurso que emprega há já um mês, adverso a qualquer forma de confinamento, em nome do que diz ser a necessidade de preservar as atividades económicas do país,É o caso do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.“Em nome da Câmara dos Deputados, presto homenagem ao trabalho desenvolvido pelo ministro Mandetta à frente da Saúde brasileira nos últimos meses. A sua dedicação, trabalho, competência, capacidade de compreensão do problema, busca por soluções a partir do diálogo com toda a sociedade e com o parlamento trouxeram segurança, especialmente neste período de pandemia”, escreveu o responsável na rede social Twitter.Davi Alcolumbre, presidente do Congresso e do Senado, seguiu a mesma pauta: “Luiz Henrique Mandetta foi um verdadeiro guerreiro na saúde pública no período em que esteve à frente do Ministério, especialmente no enfrentamento firme à Covid-19. O seu trabalho responsável e dedicado foi irreparável. A sua saída não é positiva e será sentida por todos nós”.Alcolumbre manifestou ainda a expectativa de que o substituto de Mandetta atue também “de forma vigorosa, de acordo com as melhores técnicas científicas”.“Demissão do ministro da Saúde em má hora. Ele estava na linha de frente da batalha pela vida. A economia conta, mas manter ou não a quarentena é decisão médica. O povo verá arrogância na demissão e não competência. O custo político se medirá pelo número de mortes. Tomara que não aumentem”, escreveu FHC no Twitter.

“A saída do Mandetta é uma perda para o Brasil. Agradeço o apoio e contribuição com o estado de São Paulo no combate à pandemia. Desejo êxito ao novo Ministro da Saúde, Nelson Teich, e espero que siga procedimentos técnicos e atenda às recomendações da OMS”, escreveu, por seu turno, o governador do Estado de São Paulo, João Doria.Na mesma linha, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, estimou que, “entre a saúde dos brasileiros e a política, Jair Bolsonaro preferiu a política”: “Que Deus nos ajude. Parabéns pelo belo trabalho à frente do Ministério da Saúde, Mandetta. Nossa luta contra o coronavírus continua. Que o novo ministro siga as orientações da OMS”.

“Parece que a intenção é tirar-me do Governo”



O novo titular da pasta da Saúde fundou, nos anos de 1990, o Centro de Oncologia Integrado. Aqui trabalhou até ao ano passado. Entre setembro de 2019 e janeiro de 2020, assessorou a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde, do Ministério brasileiro da Saúde.

Ao abrigo do projeto contestado por Bolsonaro, Estados e municípios brasileiros podem ser compensados pela queda no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e Imposto Sobre Serviço, dos quais resulta boa parte das receitas estaduais e municipais.

Também na quinta-feira o Presidente do Brasil orientou a mira para o presidente da Câmara dos Deputados, que acusou de tentativa de o derrubar. Em causa, a aprovação de um projeto de auxílio a Estados perante a pandemia., atirou Bolsonaro.“Não estou a romper com o Parlamento. Muito pelo contrário, é a verdade que tem de ser dita”, afirmou em entrevista à CNN Brasil.E continuou:Jair Bolsonaro entende que Rodrigo Maia está a levar o Brasil para o “caos” e “a enfiar a faca” no Governo Federal”, acenando com o impacto do projeto de lei nas contas públicas do país, calculado em mais de 80 mil milhões de reais, o equivalente a mais de 14 mil milhões de euros.“Lamento a posição do Rodrigo Maia, que resolveu assumir o papel do Executivo. Ele tem de entender que ele é o chefe do legislativo e tem que me respeitar como chefe do Executivo. O sentimento que eu tenho é que ele não quer amenizar os problemas, ele quer atacar o Governo federal, enfiar a faca”, insistiu Bolsonaro, para admitir não ver “como pagar uma dívida monstruosa dessas”., também ouvido pela CNN Brasil.

