Covid-19 Páscoa. Papa Francisco alerta para os riscos de violência doméstica

O Papa saudou as mães que estão fechadas em casa a cuidar de famílias, crianças, idosos ou pessoas com deficiência.



Deixou também uma referência às mulheres profissionais de saúde e o papel essencial que desempenham no combate à pandemia.



O Papa pediu a todos, de cientistas a governantes que pensem nas pessoas e não no dinheiro.