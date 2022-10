Covid-19. Pequim reforça restrições face a aumento de casos durante congresso do Partido Comunista

Nas últimas semanas, o número de infeções em Pequim aumentou quatro vezes mais do que os registos anteriores, depois de terem sido detetados 18 novos casos de covid-19 na quinta-feira, elevando para um total de 197 em apenas dez dias. Ou seja, quadruplicou comparativamente aos 49 casos totais dos dez dias anteriores.



Embora a China seja dos países com menos casos registados, este aumento de infeções ao mesmo tempo que decorre o congresso do partido de Xi Jinping põe em causa a política “zero covid” do país, o que levou as autoridades a reforçar as medidas de proteção. Nos próximos dias, os cidadãos que entrem em supermercados ou locais lotados serão sujeitos a uma triagem à entrada e as pessoas de grupos de risco serão mais vigiadas.



Uma das medidas já impostas na capital foi o confinamento de três dias em alguns bairros residenciais onde foram identificados casos e possíveis contactos de risco. Se o número de infeções nestas zonas for aumentar, o bloqueio será prolongado.



“Certifiquem-se de que ninguém é esquecido”, apelaram as autoridades de saúde de Pequim, na conferência de imprensa em que anunciaram as medidas.



Apesar da contestação pública e do impacto na economia, o Governo chinês voltou a garantir que ia manter a política “zero covid”. No domingo, Xi Jinping defendeu que esta medida protegeu a China de “um mundo que tenta regressar à vida pré-pandémica” e que o objetivo é defender “as pessoas e as suas vidas acima de tudo”.



Para além de Pequim, também Xangai enfrenta novos surtos de Covid-19, e as autoridades pretendem construir uma instalação de quarentena para 3.250 pessoas, numa pequena ilha perto do centro da cidade. Outras grandes cidades como Guangzhou, têm centros de quarentena semelhantes e mantém as campanhas regulares de testes públicos.