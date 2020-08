Covid-19. Peru torna-se no país com maior taxa de mortalidade do mundo

No país sul-americano o surto está longe de ser controlado e acumula centenas de mortes diariamente naquele que é já o sexto país do mundo com mais casos confirmados, acumulando mais de 607 mil infetados.



As 28 mil mortes devido à covid-19 registadas no Peru traduzem-se numa mortalidade de 85,8 mortes por 100 mil habitantes, um dado que resulta da divisão do número de mortes pela população nacional de 32,6 milhões de habitantes, segundo o dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística e Informática (INEI).



No Peru, ainda existem milhares de mortes suspeitas por coronavírus que não foram incluídas nos relatórios do governo.



No total, são mais de 65 mil mortes a mais registadas desde o início da pandemia em relação aos anos anteriores, pois, desde março, as mortes em todo o país aumentaram 120% em relação aos dois anos anteriores.



As mortes suspeitas no Peru somam 10.443, de acordo com o último relatório publicado a 18 de agosto pelo Centro Nacional de Epidemiologia, Prevenção e Controlo de Doenças do Ministério da Saúde.



Sem contar os casos suspeitos e apenas com óbitos confirmados após resultado positivo nos testes de despistagem, o Peru é o nono país do mundo em número de mortes.