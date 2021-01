Covid-19. Plitidepsina mostra-se 100 vezes mais eficaz que Remdesivir

O grupo de cientistas, liderado pelo virologista espanhol Adolfo García-Sastre, do Hospital Sinai, em Nova Iorque, afirma que a Plitidepsina é 100 vezes mais potente que o Remdesivir, o primeiro antiviral para travar a Covid-19, que até agora não demonstrou uma eficácia contundente.: animais invertebrados e hermafroditas que vivem ancorados em pedras. A empresa Pharmamar desenvolveu um medicamento com a marca Aplidina para tratar o mieloma múltiplo – um cancro com origem nos plasmócitos da medula óssea – que para já apenas foi aprovado na Austrália.Depois do início da pandemia,Segundo a empresa, o composto reduz a carga viral em doentes hospitalizados, no entanto, os dados científicos verificados ainda não foram publicados.Segundo um estudo publicado na revista, a equipa de García-Sastre, em. É entre nove a 85 vezes mais eficaz na multiplicação do vírus do que os dois outros medicamentos do mesmo grupo.Os tratamentos dirigidos não contra o vírus, mas contra uma proteína específica do paciente são mais eficazes no surgimento de novas variantes.

A equipa de García-Sastre pulicou ainda outro estudo, este apenas preliminar, no qual demonstra que estes dois tratamentos - Plitidepsina e Ralimetinib, outra molécula usada no tratamento do cancro – têm eficácia semelhante contra a variante britânica do SARS-CoV-2. O mesmo acontece com o Remdesivir, que é diretamente direcionado contra o vírus, mas a Plitidepsina é dez vezes mais potente contra o novo coronavírus que o Remdesivir.



Os cientistas compararam os efeitos da Plitidepsina com os do Remdesivir em dois grupos de ratos infetados com SARS-CoV-2. E os resultados demonstram que a Plitidepsina reduz a duplicação do vírus cerca de cem vezes mais e combate também a inflamação no trato respiratório.A Plitidepsina bloqueia uma proteína humana conhecida como eEF1A, sem a qual a máquina de duplicação do vírus é incapaz de funcionar., concluem os autores do estudo.

Longo caminho a percorrer



No entanto, especialistas independentes frisam que há ainda um longo caminho a percorrer. “Estamos perante um excelente estudo pré-clínico realizado por um grupo de investigadores muito confiável”, afirmou Marcos López, presidente da Sociedade de Imunologia espanhola.

Já Elena Muñez, investigadora no Hospital Puerta de Hierro em Madrid, frisa que “”.“Este tipo de dados pré-clínicos é feito com experiências em ratos totalmente controlados, situação bem diferente da que vivemos com os doentes internados”, acrescentou em declarações ao jornal espanhol El País Para a virologista do CSIS Isabel Sola oA equipa de Isabel Sola tinha realizado um estudo anterior sobre a utilização da Plitidepsina e descobriu que era eficaz na prevenção da duplicação do vírus da gripe e da SARS de 2002.

Um dos pontos fortes deste novo medicamento é a sua baixa toxidade em doses moderadas. Informação que vem de estudos realizados para medir o efeito da Plitidepsina contra o mieloma.

, poderia ser usado em conjunto com o Remdesivir, o que é positivo”, afirma a Ana Fernández Cruz, assistente de doenças infeciosas do Hospital Puerta de Hierro em Madrid.“Este trabalho confirma poderosa atividade e o alto índice terapêutico da Plitidepsina e que, devido ao seu mecanismo de ação especial, ela inibe a SARS-CoV-2 independentemente da mutação na proteína S, como as das variantes da África do Sul e do brasil ou as novas mutações que surgiram recentemente na Dinamarca”, esclareceu José María Fernández, presidente de Pharmamar.“Estamos a trabalhar com as agências de medicamentos para começar o teste de fase III que será realizado em vários países”, acrescentou.