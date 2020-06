Covid-19. Portugal e Espanha mantêm controlo nas fronteiras até 30 de junho

“A decisão de manter esta reposição de controlo nas fronteiras, a título excecional e temporário, foi concertada entre o Governo da República Portuguesa e o Governo do Reino de Espanha, e”, lê-se na nota enviada às redações pelo Ministério de Eduardo Cabrita.Os dois países acertaram a soma de mais quatro pontos de passagem autorizados. Isto para os dias úteis, das 7h00 às 21h00.“Estes quatro novos pontos de passagem autorizados”, recorda a Administração Interna, juntam-se a Valença, Vila Verde da Raia, Quintanilha, Vilar Formoso, Termas de Monfortinho, Marvão, Caia, Vila Verde de Ficalho e Castro Marim, que funcionam em permanência”.

Voos permanecem interrompidos

Passa a ser autorizada a entrada de passageiros oriundos de países europeus não pertencentes ao Espaço Schengen, exceto quando em trânsito para outros países onde não têm liberdade de circulação”, lê-se no mesmo comunicado., “exceto para o transporte de mercadorias, e o transporte fluvial entre os dois países”.“Passa, no entanto, a ser possível a atracagem de embarcações de recreio e o desembarque de pessoas”.Mantém-se igualmente proibida a circulação rodoviária, independentemente do tipo de veículo.São exceções, neste capítulo, o direito de entrada dos cidadãos nacionais e dos titulares de autorização de residência nos respetivos países, a circulação do pessoal diplomático, das Forças Armadas, das Forças e Serviços de Segurança, profissionais de saúde e socorro, do pessoal afeto ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, a circulação para efeitos de reunião familiar, o acesso a unidades de saúde, nos termos de acordos bilaterais relativos à prestação de cuidados de saúde, o direito de saída dos cidadãos residentes noutro país e o direito de entrada e de saída do território nacional dos trabalhadores sazonais com relação laboral comprovada documentalmente.“Tal como nos períodos anteriores em que foi reposto o controlo da fronteira interna, esta decisão de prorrogação é reavaliada a cada dez dias”, remata o Ministério.