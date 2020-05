Covid-19. Quase 32 mil profissionais de saúde brasileiros infetados

As autoridades de saúde brasileiras informaram que 199.768 trabalhadores do sistema público de saúde apresentaram sintomas. Destes, foi confirmado o diagnóstico da doença a 31.790, tendo sido descartada essa possibilidade a outros 53.677.



Cerca de 114.300 trabalhadores ainda são considerados casos suspeitos.



O secretário substituto de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, afirmou, em conferência de imprensa em Brasília que, independentemente de se tratar ou não de um contágio confirmado, todos os profissionais de saúde que apresentarem algum sintoma da covid-19 devem receber baixa médica para "impedir a transmissão no ambiente hospitalar".



Macário afirmou ainda que a pandemia continua em uma fase "crescente" no país, com um aumento sustentado no número de mortes e pessoas infetadas, devido ao aumento da realização de testes e à alta transmissão do vírus em "várias cidades".



"Não há perspetiva de estabilização ou de diminuição", avaliou o secretário.



O Brasil registou 844 mortos e 13.944 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, o maior número diário de novos casos desde o início da pandemia, informou na quinta-feira o Ministério da Saúde.



No total, o país sul-americano já ultrapassou os 200 mil casos confirmados da doença (202.918) e totaliza 13.993 óbitos.