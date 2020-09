Covid-19. Registado maior aumento diário de novos casos a nível mundial

De acordo com a OMS, a Índia foi a principal responsável para este aumento, com o diagnóstico de 94.372 novos casos de Covid-19. Seguem-se os EUA com 45.523 novas infeções e o Brasil, com 43.718.







Tanto os EUA como a Índia reportaram mais de mil óbitos nas últimas 24 horas e o Brasil 874. O número de óbitos a nível mundial aumentou em 5.537, para um total de 917.417.



Até este domingo, o maior aumento diário de casos registado pela OMS tinha sido a 6 de setembro, com 306.857 novas infeções. Já ao nível dos óbitos, o recorde reporta a 17 de abril, com 12.430 mortes em 24 horas a nível mundial.. O país conta já com 4,8 milhões de infeções, sendo apenas ultrapassado pelos EUA.

Nos EUA, o número de novos casos tem vindo a desacelerar, tendo diminuído cerca de 44 por cento em relação aos 77 mil novos casos registados a 16 de julho. Nas últimas 24 horas, os EUA registaram 37.704 infetados e 494 mortes. O país conta já com mais de 6,5 milhões casos diagnosticados e 194.081 óbitos.



Também no Brasil se tem observado uma tendência decrescente, com 14.768 infetados e 415 óbitos registados no domingo.

, já que os dez casos diagnosticados nas últimas 24 horas são todos oriundos do exterior. As autoridades locais informaram que, nas últimas 24 horas, 16 pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas no país asiático se fixou em 145, incluindo um doente em estado considerado grave.A nível mundial, a pandemia já provocou pelo menos 921.097 mortos e mais de 28,8 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.