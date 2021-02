Covid-19. Sistema de saúde japonês perto do colapso

O país está a lidar com a pior vaga da pandemia. Nos últimos dois meses o número de novos casos duplicou, para mais de 408 mil casos.Segundo a CNN, o. O Governo de Tóquio chegou a creditar as taxas de expetativa de longevidade – das mais altas dos países da OCDE – a uma saúde acessível e de qualidade.Apesar de os números de novos infetados estarem em queda (em janeiro o país registava uma média diária de sete mil casos e este mês o número baixou para os três mil), o sistema de saúde contínua sobre pressão.A 4 de fevereiro, mais de 8.700 pessoas em dez prefeituras, com teste positivo para a Covid-19, aguardavam por uma cama de hospital ou uma vaga num centro de isolamento. Na semana anterior eram mais de 18 mil.Esta quinta-feira, o país registou o pior dia de óbitos num só dia, ao contabilizar 121 mortos, o que elevou o total acumulado para 6.678.No entanto, apesar do rápido aumento do número de novos casos e de óbitos, estes números ainda são mínimos em comparação com os Estados Unidos, onde os casos diários excedem 100 mil.

Seguro de saúde universal



Desde a década de 1960, o sistema de seguro de saúde universal do Japão oferece cobertura a todos os cidadãos japoneses – independentemente do salário ou das condições pré-existentes. Mas, para os especialistas, o fácil acesso ao atendimento fez com que muitos pacientes procurassem mais do que o necessário, considerando o sistema garantido.”, afirmou Kentaro Iwata, médico e professor do Hospital Universitário de Kobe. CNN dá o exemplo de Su, uma mãe solteira com dois filhos com várias patologias que a deixavam mais vulnerável aos piores efeitos da Covid-19, que teve se se isolar no seu pequeno quarto, durante quase duas semanas, enquanto os seus filhos de três e seis anos, dormiam sozinhos na sala de estar.Quando a sua situação se agravou Su, de 32 anos, ligou para o centro de saúde da região de Hyogo para obter assistência, mas ninguém atendeu as suas chamadas.“Essa é uma realidade muito dura, que é difícil de aceitar por muitos japoneses”, frisou Kentaro Iwata.Nas primeiras vagas de pandemia no Japão, a maioria das pessoas com teste positivo à Covid-19 era automaticamente hospitalizada, acrescentou Naoiki Ikegami.“Foi assim que a Covid-19 foi tratada na primeira e na segunda vaga da pandemia. Então há uma expetativa de que qualquer pessoa infetada com o SARS-CoV-2 seja hospitalizada, mesmo que apenas com sintomas leves”, sublinhou o professor emérito da Universidade de Keio.

Desde então, o sistema foi ajustado para que nem todos os infetados sejam internados. Mas as taxas de hospitalização para Covid-19 são mais altas no Japão do que em outros países.





A maioria dos infetados está a receber tratamentos em grandes hospitais públicos. No entanto, a maioria das unidades hospitalares no país são privadas e a maior parte não tem equipamentos para tratar pacientes com Covid-19.



Segundo dados do Ministério da Saúde, só 30 por cento dos hospitais privados podem aceitar doentes com Covid-19. Um valor que sobe para 84 por cento no caso dos públicos.



Falhas no sistema

Dados da OCDE de 2019, revelavam que no Japão havia 13 camas hospitalares para cada mil pessoas. Nos Estados Unidos e no Reino Unido são três camas para cada mil pessoas. A média da OCDE é de 4,7.Mas Naoiki Ikegami afirma que esses números são falaciosos.. A Alemanha tem quase 34, o maior número da OCDE, e os Estados Unidos quase 26.Outro dos problemas com que o país se depara é a falta de médicos infecciologistas. Segundo o Ministério da Saúde, o Japão tem apenas 1631 profissionais especializados em doenças infecciosas, o que significa que a maioria dos hospitais não tem um especialista em doenças infecciosas.“Muitas doenças respiratórias infeciosas não chegaram ao Japão, então não nos preparamos”, confessa o professor da Universidade de Keio.“Não treinamos especialistas, não treinamos enfermarias dos hospitais e não preparamos o sistema de saúde para doenças infecciosas e este é o resultado”, acrescentou.Hideo Maeda, chefe de um centro de saúde pública em Tóquio, afirmou à CNN que a sua equipa quadruplicou para 40 desde o início da pandemia, mas ainda não é o suficiente. Na enfermaria que dirige, todos os dias dezenas de pessoas aguardam uma vaga no hospital.Em dezembro, uma sondagem da Kyodo News revelava que cerca de metade dos hospitais que oferecem procedimentos médicos avançados enfrentavam uma escassez de médicos e enfermeiros.

Resposta “lenta e confusa”

O Governo foi responsabilizado por uma resposta lenta e indecisa à pandemia. Suga descartou a necessidade de um estado de emergência no final de dezembro. Em janeiro acabou por declarar um para Tóquio e outras regiões.“Por um lado incentivaram as viagens domésticas e refeições em restaurantes, por outro lado apenas pediram às pessoas para terem cuidado”, realçou.Na passada semana, o parlamento japonês aprovou dois projetos-lei que dão às autoridades o poder de multar os infratores das regras, incluindo as empresas que se recusassem a reduzir os horários a pessoas infetadas.Segundo a nova lei, o Governo também pode solicitar que os hospitais aceitem doentes infetados com Covid-19.