Covid-19. Subvariantes da Ómicron mais resistentes a anticorpos de vacinas

Os investigadores concluíram que os anticorpos neutralizantes, adquiridos numa infeção anterior ou através da vacinação, são menos eficazes contra as subvariantes da Ómicron, comparativamente à estirpe original do novo coronavírus.lê-se numa artigo científico publicado no New England Journal of Medicine Depois de uma investigação, com 27 indivíduos já vacinados com dose de reforço ou que tinham sido infetados há menos de seis meses pelo SARS-CoV-2, os dados revelaram que “

Segundo o mesmo estudo, os anticorpos neutralizantes contra “a subvariante BA.4 ou BA.5 e (em menor grau) contra a subvariante BA.2.12.1 eram menores do que os contra as subvariantes BA.1 e BA.2, o que sugere que a variante Ómicron do SARS-CoV-2 continuou a evoluir com o aumento da resistência de neutralização”.



Surtos em populações com altos níveis de imunização

Em entrevista à “reduções de até um terço nos níveis de anticorpos neutralizantes” contra estas duas subvariantes da Ómicron, comparativamente às estirpes BA.1 e BA.2.



“Os dados sugerem que estas novas subvariantes provavelmente serão capazes de provocar surtos de infeção mesmo em populações com altos níveis de imunidade, seja esta natural ou através da vacinação”, afirmou Barouch, diretor do Centro de Investigação de Virologia e Vacinas de Harvard. “No entanto, a vacina ainda é capaz de fornecer proteção substancial contra sintomas graves”.



As descobertas recém-publicadas reforçam as conclusões de outras investigações de cientistas da Universidade de Columbia, que descobriram que as subvariantes BA.4 e BA.5 são mais propensas a resisitir de anticorpos de adultos totalmente vacinados em comparação com outras subvariantes da Ómicron. Os meus investigadores consideram estes resultados apontam para um risco maior de reinfecção, mesmo em pessoas que têm alguma imunidade contra o novo coronavírus.



Só nos EUA, as subvariantes BA.4 e BA.5 causaram cerca de 35 por cento das novas infecções por Covid-19 na semana passada, acima dos 29 por cento da semana anterior.



