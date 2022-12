Covid-19. Supremo da Florida investiga eventuais irregularidades com vacinas

DeSantis pediu, na semana passada, ao Supremo da Florida que nomeasse um grande júri estadual para “investigar toda e qualquer irregularidade (…) em relação às vacinas covid-19”.Apesar do amplo consenso científico de que as vacinas salvaram milhões de vidas em todo o mundo, o republicano DeSantis sugeriu no documento que a investigação teria como objetivo descobrir mais informações sobre produtos farmacêuticos, as vacinas e os seus efeitos colaterais, noticiou a agência Efe.O despacho do Supremo daquele Estado estabelece queenvolvidas no uso de “vacinas que alegadamente previnem a infeção, sintomas e transmissão” da covid-19.O grande júri também pode investigar alegadas "irregularidades ou atividades criminais descobertas durante a investigação", acrescenta a ordem do mais importante órgão judicial da Florida.Este órgão pederá emitir recomendações ou denúncias.O governador republicano em ascensão da Florida e que está a emergir como possível candidato às presidenciais de 2024, tem insistido em expressar a sua preocupação com os efeitos colaterais das vacinas contra a covid-19.A investigação do grande júri terá como objetivo, segundo DeSantis, “identificar eventuais deficiências nas leis vigentes, implementar métodos” e “investigar crimes” e ações que envolvam ou resultem em “fraude ou engano de qualquer pessoa” em relação às vacinas contra a covid-19, entre outros.O documento aponta que, em abril de 2021, “”.Desta forma, o Departamento de Saúde da Florida realizou a sua própria análise para analisar o "risco de mortalidade" após a vacinação com tecnologia de RNA mensageiro (mRNA) e "encontrou um aumento relativo da incidência de mortes relacionadas com o coração entre homens de 18 a 39 anos", nos 28 dias após a vacinação.A Florida acumula 7,2 milhões de casos de covid-19 desde março de 2020, o maior número dos EUA depois da Califórnia (11,6 milhões) e do Texas (8,1 milhões), segundo dados oficiais.As mortes de residentes registadas na Florida por covid-19 de março de 2020 até a última quinta-feira atingiram as 83.606 pessoas.