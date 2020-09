Covid-19. Tensão entre Governo central e Madrid no controlo da pandemia

De acordo com o El Pais, o Governo Central está decidido em tomar o controlo da crise em Madrid.





E para isso está a pressionar a presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quem o executivo aponta críticas por não querer tomar medidas mais energéticas em relação à situação na região.





O encontro com o primeiro-ministro Pedro Sánchez, na segunda-feira, terá tido já algum efeito, com a responsável a admitir a necessidade de apertar as medidas.





Salvador Illa, que o El Pais descreve como um ministro da Saúde que sempre evita polémicas, está também ele a endurecer o discurso e esta terça-feira demonstrou a intenção do Governo em tomar controlo da situação. Apelou claramente a todos os madrilenos, e não só aqueles que estão nas zonas confinadas, a ficarem em casa exceto por questões essenciais.





Algo que a presidente da Comunidade de Madrid nunca chegou a pedir.





Outro momento que demonstra que o Governo Central não está satisfeito com o desenrolar da situação em Madrid foi na conferência de imprensa após o Conselho de Minitros. O responsável pela pasta da Saúde afirmou que "o que ficou decidido na reunião com o Presidente do Governo da Comunidade de Madrid [na segunda-feira] foi agir com determinação e assumir o controle para estabilizar a pandemia”. Para logo depois afirmar que “as medidas de Madrid são um passo importante, estamos a ver se são suficientes".





Espanha registou esta terça-feira mais 10800 casos - número acumulado de vários dias - sendo que mais de três mil foram apenas nas últimas 24 horas.





E com mais 21 mortes, o país já perdeu para a Covid-19 30.904 pessoas.





Apesar do aumento de casos registados nos últimos dias, a situação nos hospitais parece estar longe dos problemas registados no pico da pandemia no país. Os doentes com o novo coronavírus representam nesta altura apenas 10 por cento de toda a capacidade hospitalar da Espanha.





No entanto, em Madrid, esse valor é bastante diferente, com os doentes Covid a ocuparem 25,5 por cento da capacidade hospitalar na região.