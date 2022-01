Covid-19. Termina obrigação de uso de máscaras e passe sanitário em Inglaterra

Com os registos de novos casos de covid-19 a diminuirem, associados ao sucesso das doses de reforço da vacina e melhor conhecimento nos tratamentos,Javid, citado na BBC, adiantou que ""À medida que aprendemos a viver com a covid, precisamos, continuamente, de estar atentos ao comportamento do vírus. Por isso, quem ainda não se vacinou que venha para a primeira dose, segunda ou reforço", recomenda o secretário com a pasta da saúde.

"É uma questão de consciência pessoal", acrescenta o porta-voz de Boris Johnson, primeiro-ministro britânico.



Legalidade vs atitude

As empresas ferroviárias defendem que os passageiros devem manter o uso de máscara a bordo, assim como alguns proprietários de estabelecimentos comerciais já disseram que vão continuar a pedir o uso de proteção facial.



".A recomendação da etiqueta respiratória em locais fechados e lotados permanece, afirma o Governo.Mesmo com o Executivo a afastar as restrições, a cadeia de supermercados Sainsbury's e as lojas da John Lewis irão recomendar o uso de máscara, mas reconhecem que a escolha pessoal do cliente prevalecerá.autoriza o regresso da vida noturna a partir de 28 de janeiro, com a abertura de portas de bares e discotecas, mas mediante a apresentação de passes sanitários. Para grandes eventos, cinemas e teatros mantém-se a necessidade de fazer prova da vacinação completa.Em, foram reduzidas algumas medidas restritivas relacionadas com organização de eventos e o serviço de mesa regressou a alguns espaços turísticos.A hotelaria britânica e as empresas que dependem da economia noturna mostram-se satisfeitas com o fim dos passes covid-19.Para Michael Kill, chefe executivo da Night Time Industries Association, a exigência de passes para combater a propagação da pandemia cumpriu o seu papel, mas abalou a atividade noturna. Agora, é hora de comemorar a mudança.

Números pandémicos

O fim do ano registou um pico de novos casos associado à variante Ómicron, com mais de 200 mil infeções diárias.





Nos últimos 28 dias, cerca de 346 pessoas morreram no Reino Unido após um teste positivo, elevando o número total de mortes para 154.702. Sessenta e quatro por cento da população tem o plano de vacinação completo.



As autoridades de saúde britânicas garantem que as infeções por SARS-CoV-2 no Reino Unido indiciam estabilidade e planeiam, numa estratégia pós-pandemia, tratar a doença como uma gripe.