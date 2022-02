Covid-19. Timor-Leste entra na terceira vaga

"A variante Ómicron da covid-19 foi detetada em pessoas que vivem na comunidade em Timor-Leste, sem história de viagens internacionais recentes. A proporção de testes positivos aumentou. Timor-Leste entrou na sua terceira vaga da pandemia COVID-19", de acordo com o texto do Pilar 3 do Ministério da Saúde timorense, em conjunto com a "task-force" para Prevenção e Mitigação da covid-19 e o Instituto Nacional de Saúde do país.



No mesmo período, o boletim indicou terem sido registadas 13 hospitalizações, depois de vários meses sem incidências, e 686 pessoas necessitaram de hospitalização desde o início da pandemia da covid-19.



"Na última semana a taxa de positividade foi de 13,1% com 367 testes positivos entre 2.811 testes realizados", acrescentou.



"A taxa de incidência diária de notificações nos últimos sete dias aumentou para 5,1 por 100 mil pessoas em Timor-Leste, tendo em Díli aumentado para 18", referiu.



Nas últimas 24 horas, o país registou 75 casos, com 532 ativos, e três novas hospitalizações, num total de 15.



Praticamente sem casos desde o início de outubro, Timor-Leste registou este ano um aumento significativo de novas infeções, com a confirmação de que a variante Ómicron está presente no território.



"A variante Ómicron é extremamente infecciosa, e é provável que muitas pessoas em Timor-Leste sejam infetadas nas próximas semanas. Para pessoas vacinadas, a variante Ómicron geralmente causa sintomas mais suaves do que a variante Delta", referiu o boletim, que conta com a participação da Organização Mundial de Saúde, das Equipas de Apoio Médico Australiano (AusMAT), da Menzies School of Health Research, do Northern Territory Centre for Disease Control e do Como Consortium.



Na última semana foram dadas 3.000 vacinas, com 71,8% da população já com a primeira dose e 60,4% com a vacinação completa. Até ao momento, 6.832 receberam a dose de reforço.