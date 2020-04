Covid-19. Trump desiste de conferências de imprensa por "não valerem o esforço"

What is the purpose of having White House News Conferences when the Lamestream Media asks nothing but hostile questions, & then refuses to report the truth or facts accurately. They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2020

Há mais de um mês que o presidente dos Estados Unidos atendia as conferências de imprensa na Casa Branca para atualizar a situação da pandemia no país. No entanto, na sexta-feira, Donald Trump abandonou a sala antes das perguntas dos jornalistas e no sábado não marcou mesmo presença.“Qual é o propósito de ter conferências de imprensa na Casa Branca quando a imprensa apenas coloca perguntas hostis e depois se recusa a relatar a verdade ou os factos com precisão. Eles registam altos índices de audiência e o povo americano não recebe nada além de fake news. Não valem o tempo e o esforço!”A decisão do presidente dos Estados Unidos segue-se à polémica instalada depois de o“Vejo que o desinfetante o mata num minuto. Um minuto. Existe alguma forma de conseguirmos fazer isso [no corpo], por exemplo através de uma injeção ou uma espécie de limpeza?”, questionou o Presidente norte-americano na conferência de imprensa.As palavras de Trump provocaram manifestações de preocupação por parte da comunidade médica, considerando a. Também os fabricantes de produtos de limpeza e desinfeção alertaram sobre os perigos de injeção ou ingestão destes produtos no corpo humano.Mais tarde, percebendo toda a polémica em torno das suas sugestões de combate à Covid-19, o presidente norte-americano disse que estava a ser sarcástico.

Tendo em conta a polémica instalada, os assessores do Presidente norte-americano alertarem que a sua comparência nas conferências de imprensa estava a prejudicar a campanha política. Aconselharam Trump a deixar de participar nestas conferências, exceto em casos de anúncios importantes que necessitem de ser feitos.





Entretanto, um alto funcionário do governo, confirmou que as, Alex Azar, por alegados erros na resposta inicial ao novo coronavírus.As discussões acontecem depois de Trump ter nomeado o vice-presidente Mike Pence, em vez de Azar, como responsável da Casa Branca na resposta ao novo coronavírus. Trump expressou frustração particularmente com a falta de comunicação de Alex Azar sobre questões importantes enquanto secretário da Saúde.Os EUA são o país mais afetado pela Covid-19 em todo o mundo. O país regista mais de 939 mil infetados e quase 54 mil mortos.