Covid-19. Trump quer ver China a pagar caso tenha sido "conscientemente responsável" pela pandemia

, afiançou Trump na mais recente conferência de imprensa da Casa Branca.“Se foi um erro, então um erro é um erro. Mas”, defendeu, sem acrescentar que consequências podem ser essas.O Presidente norte-americano afirmou ainda que os chineses estão “envergonhados” e que a questão agora é se o que aconteceu com o novo coronavírus foi “um erro que saiu do controlo ou algo deliberado”. “Há uma grande diferença entre essas duas hipóteses”, disse.“Estamos a falar de um número de vidas como ninguém viu desde 1917”, acrescentou, elogiando ainda as ações tomadas pelos EUA a nível do confinamento.

Governo investiga laboratório em Wuhan

Donald Trump aproveitou a conferência de imprensa da Casa Branca para anunciar queEsta semana, a estação Fox News divulgou que esse laboratório terá provavelmente desenvolvido o vírus como parte dos esforços da China para demonstrar a sua capacidade de identificar e combater este tipo de agentes infeciosos.Teorias semelhantes têm sido avançadas desde o início da pandemia, razão pela qual, em fevereiro, o Instituto de Virologia de Wuhan veio negar os rumores e esclarecer que o vírus não foi produzido artificialmente nem escapou de nenhum dos seus laboratórios.

Dados “irrealistas”

Ainda durante a conferência de imprensa, Donald Trump interrompeu Deborah Birx, responsável da Casa Branca para a coordenação da resposta ao surto de Covid-19, quando esta estava a mostrar um gráfico de comparação no número de mortes em vários países., referindo-se ao total de mortes na China e no Irão.

Este domingo a China reportou apenas 16 novos casos de Covid-19, o número mais baixo em mais de um mês.

Também Deborah Birx disse duvidar destes dados, explicando que o número de óbitos por cada 100 mil pessoas na China é muito inferior aos de outros países, incluindo os principais países europeus e os Estados Unidos.A responsável. Birx elogiou, por outro lado, os países europeus que alertaram os Estados Unidos para a gravidade do vírus.A América do Norte, com mais de 760 mil casos de infeção, e a Europa, com mais de um milhão, são precisamente os locais mais afetados pela Covid-19.Espanha é o país europeu com maior número de casos - quase 192 mil -, seguindo-se Itália, França, Alemanha e Reino Unido. Portugal é o nono país mais afetado na Europa.

c/ agências