Covid-19. Uma dose de vacina reduz a taxa de infeção até 65% em todas as faixas etárias, revela estudo

Este estudo, incluído em dois artigos que ainda não foram revistos ​​por pares nem publicados, é baseado em testes realizados em cerca de 370 mil pessoas da população geral do Reino Unido e é já um dos maiores até hoje, uma vez que fornece mais evidências num cenário real sobre as vacinas usadas em território britânico e a sua eficácia contra a infeção pelo SARS-CoV-2.





Os investigadores indicam que, ao reduzir as taxas de infeção, as vacinas não vão apenas prevenir os internamentos hospitalares e as mortes por Covid-19, mas também vão permitir que se quebre as cadeias de transmissão e, assim, reduzir o risco de um potencial ressurgimento da doença à medida que o Reino Unido vai aliviando as restrições.









"Não houve evidências de que as vacinas fossem menos eficazes entre os adultos mais velhos ou aqueles com problemas de saúde a longo prazo", explicou Koen Pouwels, um dos investigadores deste estudo.

A equipa de investigação afirmou ao Guardian que estas conclusões, agora divulgadas, foram fundamentais para a decisão do Governo britânico em priorizar a vacinação de uma primeira dose às pessoas mais velhas e aos grupos mais vuleráveis., explicou Koen Pouwels, um dos investigadores deste estudo.



Ao serem analisados os resultados dos testes à Covid-19 da população em estudo, entre dezembro de 2020 e abril de 2021, concluiu-se que 21 dias após a primeira injeção - o tempo que o sistema imunitário demora a criar uma resposta - as novas infeções pelo coronavírus diminuiram cerca de 65 por cento. Isto é, as pessoas que foram vacinadas com uma única dose das vacinas Oxford/AstraZeneca ou Pfizer/BioNTech tiveram 65 por cento menos probabilidade de contrair uma nova infeção.





Contudo, as primeiras vacinas foram mais eficazes contra infeções sintomáticas do que assintomáticas, em comparação com taxa de infeção na população não vacinada. Ao fim de três semanas, após a toma da primeira dose, os casos de doença com sintomas diminuíram 74 por cento e os assintomáticos 57 por cento.





Mas a investigação foi mais além: uma segunda dose da Pfizer pode proteger até 90 por cento contra a infeção pelo vírus. A toma das duas doses, ou seja a imunização completa com a vacina da Pfizer aumentou mais a proteção, reduzindo as infeções sintomáticas em 90 por cento e as assintomáticas em 70 por cento. Não se realizou a mesma análise à pessoas vacinas já com as duas doses da AstraZeneca, uma vez que foi aprovada mais tarde e ainda não é possível avaliar o impacto da segunda dose na imunização da população.

Eficácia contra a variante de Kent





Os resultados divulgados esta sexta-feira são importantes também porque revelaram a eficácia e proteção destas duas vacinas contra a variante britânica identificada pela primeira vez em Kent (B.1.17), que é altamente infecciosa e mais letal, e que prevalecia no período em análise.



Pouwels, investigador do Departamento de Saúde da População de Nuffield da Universidade de Oxford, esclareceu ainda que os dados corroboram com a decisão de estender o intervalo entre as duas doses.



"A proteção contra novas infeções adquirida com uma única dose apoia a decisão de estender o tempo entre a primeira e a segunda dose para as 12 semanas, de forma a maximizar a proteção da vacina inicial e reduzir as hospitalizações e as mortes", afirmou.



No entanto, o estudo indica que ainda é possível as pessoas vacinadas serem infetadas pelo coronavírus e transmiti-lo para outras pessoas, sublinhando, por isso, a necessidade de manter o distanciamento social e o uso de máscara facial.





As pessoas vacinadas com as duas doses de vacina, analisadas nesta investigação, consegiram alcançar uma resposta imunitária de até 95 por cento. Todavia, com a segunda toma da vacina da Pfizer concluiu-se que o valor dos anticoropos diminui ligeiramente, comparativamente à primeira dose que aumentou a quantidade de anticorpos.



Em pessoas mais jovens, apenas uma injeção conseguiu aumentar os níveis de anticorpos, mas em pessoas mais velhas o mesmo só aconteceu com as duas doses. Isto é, em quase 46 mil pessoas que foram vacinadas com uma dose, foram detetados altos níveis de anticorpos em todas as faixas etárias. E essas respostas imunitárias foram "amplamente sustentadas até dez semanas depois", lê-se no estudo.



A diferença é que, enquanto os níveis de anticorpos subiram mais lentamente e para a um nível mais baixo com uma única dose da AstraZeneca, com uma dose da Pfizer os valores de anticorpos subiram mais rapidamente mas também voltaram a diminuir mais cedo, principalmente em grupos de pessoas mais velhas.





"As nossas descobertas vêm salientar a importância dos indivíduos receberem a segunda vacina para obterem maior proteção", afirmou ao jornal britâncio o também investigador David Eyre.