Covid-19. Uruguai com recorde de casos desde o início da pandemia

O país, com uma população de 3,4 milhões de pessoas, já tinha registado um recorde de casos em 27 de março, com 3.124 infeções.O Uruguai, que até há pouco tempo era considerado o país da América do Sul com maior sucesso no controlo da pandemia, enfrenta agora o que o seu presidente, Luis Lacalle Pou, apelidou de "situação complexa", colocando sob pressão o sistema de saúde.Os departamentos fronteiriços com o Brasil, Cerro Largo e Rivera, continuam a ser os mais afetados.Atualmente, há 23.488 casos ativos no Uruguai, com 368 pessoas nos cuidados intensivos.A taxa de ocupação das camas nestas unidades é de 69%, sendo 42,7% dedicadas aos doentes com covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.829.089 mortos no mundo, resultantes de mais de 129,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.