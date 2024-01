Covid-19. Uso de hidroxicloroquina no início da pandemia pode ter levado a quase 17 mil mortes

O medicamento anti-malária foi prescrito a pacientes hospitalizados com Covid-19 durante a primeira onda da pandemia, "apesar da ausência de provas documentando seus benefícios clínicos", revelam os investigadores no artigo publicado na edição de fevereiro da Biomedicine & Pharmacotherapy.Os investigadores das universidades de Lyon, França, e Quebec, no Canadá,

Sem provas documentadas dos seus benefícios clínicos, o fármaco foi defendido pelos presidentes brasileiro, Jair Bolsonaro, e norte-americano, Donald Trump, como benéfico para enfrentar a pandemia.

As equipas de investigaçãos analisaram dados de hospitalização por Covid em cada um dos seis países, exposição à hidroxicloroquina e aumento do risco relativo de morte ligado ao medicamento. O número estimado de mortes nos países europeus foi de cerca de 240 na Bélgica, 199 na França, 1.822 na Itália e 1.895 na Espanha., declarou à emissora francesa France 3 Jean-Christophe Lega, professor de terapêutica no sistema hospitalar de Lyon.Os 11 por cento de aumento da mortalidade foram assinalados na revista Nature em 2021, que associou esse aumento à prescrição da hidroxicloroquina contra a Covid-19., autoridade para o medicamento nos Estados Unidos, emitiu em março de 2020 uma autorização para o uso daquela molécula na luta contra a Covid mas revogaria essa autorização apenas três meses depois, em junho.As equipas estimam que o número de mortes possa ser muito superior, já que o estudo apenas abordou a realidade de seis países, e de março a julho de 2020, quando a hidroxicloroquina foi prescrita de forma muito mais abrangente.