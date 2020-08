Covid-19. Vacina da Moderna mostra resultados promissores em idosos

Estou muito feliz com os resultados que temos obtido em idosos”, afirmou o diretor científico da Moderna, numa entrevista por videoconferência com o

", afirmou o diretor científico da Moderna, numa entrevista por videoconferência com o El País

A 16 de março, em tempo recorde de 63 dias, o primeiro voluntário recebeu a primeira vacina.





Os primeiros dados em adultos com mais de 55 anos e mesmo em septuagenários têm apresentado bons resultados.



Decidimos tentar duas doses porque, dada a gravidade desta pandemia, não queremos correr riscos. Queremos oferecer a maior proteção possível. E isso é conseguido com uma segunda dose.É verdade que, do ponto de vista operacional, é mais complicado. É verdade que vai exigir mais recursos.s.Se as duas injeções forem necessárias para nos livrarmos desta pandemia, encontramos maneira de dar duas doses.O que mais me preocupa é que não há um número suficiente de pessoas com a doença durante o ensaio.Se não existirem casos, não saberemos se a medida é eficaz.Não vou falar de política. Acredito que é importante para a sociedade entender que o perfil de segurança e os eventos adversos antes de começar a vacinar.Se observarmos eventos relacionados à segurança, sabemos que eles ocorrem com a mesma frequência no grupo placebo e no grupo vacinado.. Algumas pessoas ficarão doentes apesar da vacinação. Como podemos saber se essas pessoas não pioram com a nossa vacina?As pessoas podem começar a dizer: “Meu Deus, deram-me uma vacina e estou doente”. Isso não é científico, mas necessitamos de dados para poder explicá-lo.

Há uma hipótese lógica para a administração das vacinas?

Acho que há um debate público legítimo sobre quando se tem informações suficientes para justificar o risco. Mesmo que esperemos até ao final do ano ou até ao início de 2021 para temos mais informações sobre os ensaios, ainda teremos dados limitados e ainda não saberemos o que não sabemos.Pode haver efeitos adversos a longo prazo? De que forma se justifica o risco de as pessoas continuarem a morrer apesar de serem vacinadas?Acho que nenhum país vai impor vacinas obrigatórias.É importante ter esses dados, para que as pessoas possam tomar uma decisão informada por si mesmas. E para que os governos possam tomar decisões informadas para os seus cidadãos.Acho que, para ser justo, o preço deve refletir o valor da vacina até certo ponto.E, sempre que uma pessoa está doente, necessita de fazer um teste de diagnóstico.Com uma vacina, as pessoas devem estar protegidas por mais tempo.Portanto, se pensarmos no valor para a sociedade… talvez as outras empresas possam oferecer as vacinas gratuitamente. A escolha é delas. Mas não acho que se deva fazer isso. E, honestamente, não acho justo, dado o investimento a que a vacina obrigou.

Quanto tempo vai durar a imunidade?

Não sei, masDevemos pelo menos atingir níveis semelhantes às pessoas que recuperaram da doença, mas se conseguirmos números mais elevados, esperamos que seja melhor.Escolhemos doses altas de vacina porque acreditamos que a nossa plataforma nos permite fazer isso de forma mais segura e tolerável.