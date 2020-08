Covid-19. Vacina Sputnik merece reação cautelosa da OMS

Em Portugal, também a Direção Geral de Saúde considera o estudo da vacina russa ainda experimenta, com falta validação científica e remete outras respostas para o Infarmed.



As autoridades russas revelam ter já pré-encomendas para uma vacina que vai começar a ser produzida em massa já em setembro. A OMS e a Rússia estão a discutir o processo da possível pré-qualificação da vacina.



A investigação na Rússia é vista com alguma desconfiança por parte da comunidade científica. É o caso do investigador do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Paulo Correia de Sá, com dúvidas face à rapidez destas conclusões.



Este farmacologista da Universidade do Porto tem muitas reticências quando se fala de uma vacina para a covid-19 como uma solução milagrosa.