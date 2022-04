Covid-19. Variante BA.2, já dominante, pode ser a mais imprevisível até agora

disse John Swartzberg, professor de infeciologia, aoJá Peter Hotez, especialista em desenvolvimento de vacinas, explicou que “parece estar a acontecer algo de diferente” com esta variante. Se, com as restantes estirpes, o aumento de casos de covid-19 é proporcional ao número de pessoas sintomáticas, com a BA.2 isso mudou.“A BA.2 está a aumentar em todo o lado a nível da percentagem de vírus isolado” nos testes de diagnóstico, referiu o especialista. “No entanto,”, com grupos de pessoas assintomáticas e outras com sintomas, elucidou.Outro sinal da imprevisibilidade desta estirpe é o facto de se ter tornado mais contagiosa na Áustria, país com apenas 8.9 milhões de habitantes e restrições pandémicas mais rígidas, do que na França ou no Reino Unido, com populações maiores e onde os níveis de vacinação são igualmente elevados., observou o professor de doenças infeciosas John Swartzberg ao

BA.2 representa 86% dos casos mundiais de covid-19

A subvariante BA.2 representa já cerca de 86 por cento de todos os casos de covid-19 registados a nível global, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). É também, nomeadamente a BA.1 e BA.1.1.Não há, no entanto, dados que sugiram que seja mais mortífera ou que aumente a probabilidade de doença grave.Tal como aconteceu com as outras variantes da família Ómicron, também com a BA.2 as vacinas são menos eficazes. Um estudo britânico recente sugere, porém, queA BA.1, descoberta no outono do ano passado, foi a responsável por números recorde de novas infeções por todo o mundo, chegando a ser considerada o vírus respiratório mais contagioso de sempre. Semanas depois, foi ultrapassado pela BA.2, que pode serO crescimento de casos da subvariante BA.2 tem sido associado a surtos na China, assim como a números recorde de casos em países europeus, entre os quais Alemanha ou Reino Unido.