Covid-19. Venezuela quer comprar 10 milhões de vacinas à Rússia

", realçou Nicolás Maduro, durante um evento oficial em Caracas, transmitido pelo canal de televisão governamental.Segundo Maduro, a delegação do governo que se deslocou à Rússia, liderada pelo vice-presidente venezuelano, Delcy Rodriguez, teve como principal objetivo "fechar acordos sobre a vacina".", sublinhou Delcy Rodriguez, presente também no evento.O fundo soberano da Rússia (RDIF) e o instituto de investigação da Gamaleia elogiaram a eficácia da vacina russa Sputnik-V, que está atualmente na terceira fase de ensaios clínicos, em que participam 40 mil voluntários.E garantiram que a vacina tem uma eficácia de 92%, poucos dias depois do anúncio da vacina desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Pfizer e a alemã BioNTech, com uma eficácia de 90%.





Números dividem governo e oposição







Estes números são questionados pela oposição e por organizações não-governamentais, que consideram a situação muito mais grave.No início de outubro, o país recebeu uma remessa da vacina russa para ensaios clínicos em dois mil voluntários, onde se incluiu o filho do presidente, Nicolas Maduro Guerra.Também em outubro, Nicolas Maduro anunciou que a vacinação começaria entre dezembro e janeiro, numa altura em que o país aguarda a chegada das vacinas da China e da Rússia, dois dos seus principais aliados.