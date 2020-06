Covid-19. Violência contra mulheres aumenta no Rio de Janeiro

Segundo dados divulgados na segunda-feira pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro, no mês passado, em pleno confinamento social, 67% das vítimas de violência física foram mulheres (59,9% em 2019) e 69,6% sofreram agressões sexuais (57,0% em 2019).



No entanto, a taxa de homicídios diminuiu, passando de 345 para 273 no quinto mês do ano, número 21% inferior ao registado em maio de 2019.



De acordo com a entidade, o número representa a menor taxa de homicídios registada para o mês de maio desde 1998, para o qual contribuiu o isolamento social naquele estado, face à atual pandemia.



Também diminuíram os crimes violentos letais intencionais (homicídio doloso, roubo e lesão corporal seguidos de morte), numa queda de 23% em relação ao mês homólogo do ano passado.



Segundo o ISP, as mortes de civis às mãos da polícia também caíram 25% em maio, em relação às registadas no mesmo mês de 2019, passando de 172 homicídios nesse período do ano passado para 129 casos este ano.



No acumulado do ano, as mortes por agentes policiais do estado no Rio de Janeiro vão em 741, e não variaram muito em relação às de 2019 (mais 1%).



No início do mês, o Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro determinou a suspensão de operações policiais em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia da covid-19, salvo em casos absolutamente excecionais.