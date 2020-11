Covid-19. Violentos protestos em Madrid contra restrições

Quando a polícia de choque chegou ao local os manifestantes atiraram vários objetos contra os agentes, que responderam com balas de borracha.



Os protestos têm-se repetido em várias cidades, desde que Espanha decretou o Estado de Emergência de seis meses.



No norte de Barcelona, mais de 100 pessoas atacaram a polícia com pedras e incendiaram vários contentores de lixo.



Há ainda registo de assaltos a várias lojas.



O Presidente do Governo espanhol já condenou estes protestos.



Pedro Sanchez considera intolerável o comportamento "violento e irracional de grupos minoritários".