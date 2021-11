Covid. Incidência em Espanha sobe para 88,6 casos, mais 50% do que no início do mês

A incidência acumulada de contágios de covid-19 em Espanha subiu para 88,6 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, mais 50% do que no início do mês, anunciaram hoje as autoridades de saúde.