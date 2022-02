CPLP dialoga com Congresso do Brasil para acelerar ratificação de acordo de mobilidade

O secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) disse hoje que vai dialogar com a Câmara de Deputados e o Senado do Brasil, na próxima semana, para tentar "acelerar" a ratificação do acordo de mobilidade da organização.