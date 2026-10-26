CPLP felicita Lula e reitera compromisso com valores democráticos

Numa nota de imprensa, o secretariado executivo da CPLP felicita o povo brasileiro pela grande afluência às urnas e reitera "o compromisso em defender os princípios históricos e os ideais afirmados pelos povos, assentes na fraternidade, na defesa das causas comuns e dos valores democráticos, bem como na concretização dos objetivos almejados em prol da paz, do humanismo e do progresso"

Na mesma nota, a organização destaca o empenho na cooperação recíproca e a colaboração em todos os domínios "que unem os governos e as sociedades irmãs na Comunidade", desejando a Lula "os maiores sucessos no desempenho da sua nobre missão".

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito para um novo mandato de 2027 a 2030 com 51,79% dos votos após a segunda volta presidencial derrotando o candidato da oposição, Flávio Bolsonaro, que obteve 48,21% dos votos.

Na segunda volta, disputada no domingo, o antigo operário e sindicalista do Partido dos Trabalhadores (PT) conseguiu reverter, de forma inédita, a desvantagem da primeira volta em relação ao filho de Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal (PL), disse que não reconhece a derrota e que irá pedir a anulação das eleições, criticando a prorrogação do prazo de fecho das urnas por duas horas, decidida na sequência da denúncia de problemas nos transportes públicos que prejudicaram a mobilidade de eleitores.

Lula da Silva está a terminar o terceiro mandato presidencial, para o qual foi eleito em 2022, quando derrotou o então Presidente em exercício Jair Bolsonaro, que atualmente cumpre prisão domiciliária por tentativa de golpe de Estado.

Os dois primeiros mandatos de Lula como Presidente da República do Brasil foram entre 2003 e 2011.

A posse de Lula no novo mandato está agendada para 05 de janeiro de 2027.