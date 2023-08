CPLP. Lula da Silva pede "frátria" unida na sustentabilidade e pacifismo

Falando no seu discurso durante a cimeira, o chefe de Estado brasileiro evocou a expressão "Mátria", do músico Caetano Veloso, insistindo numa comunidade de povos irmãos.

"Eu quero frátria. Como é que a CPLP será a nossa frátria? Uma grande fraternidade unida pelo idioma e pela busca de soluções sustentáveis e pacifistas num tempo de grandes incertezas", afirmou Luiz Inácio Lula da Silva.

O Presidente brasileiro tem defendido o fim imediato das hostilidades na Ucrânia e tem condenado os dois lados, um discurso que contraria a maioria dos países da CPLP, que apontam responsabilidades especiais à Rússia pela invasão.

"Frátria" foi também o nome escolhido pelo primeiro-ministro português, que discursou a seguir, para anunciar um projeto de intercâmbio de estudantes no espaço da CPLP.

São Tomé e Príncipe constitui o "ponto final do meu primeiro périplo africano" e é "muito oportuno retornar a este belo país para tratar de um assunto que nos une", disse o chefe de Estado brasileiro, que esteve poucas horas na cimeira, tendo sido o último a chegar e o primeiro a partir, antes mesmo da leitura das conclusões do encontro, subordinado ao tema "Juventude e Sustentabilidade".

Recordando os seus tempos de jovem, Lula da Silva salientou que, hoje, as coisas para a juventude "são muito mais complexas" e "as novas gerações vivem com a incerteza de um mercado de trabalho que se transforma".

"As novas tecnologias são uma conquista extraordinária da inteligência humana, mas com elas o desemprego e a precarização alcançam novos patamares", afirmou Lula da Silva, criticando as mudanças sociais.

"Os responsáveis das redes sociais com a propagação das `fake news` e o discurso de ódio ameaçam a democracia" e, por outro lado, "o culto ao individualismo leva à descrença de muitos jovens na ação coletiva".

No caso da CPLP, "para a efetiva implementação do acordo de mobilidade da CPLP, estamos regulamentando a emissão de vistos para a comunidade académica e cientifica de Portugal".

Mas isso "não é suficiente", admitiu Lula da Silva, salientando que o acordo poderá "gerar oportunidades e evitar a desigualdade", uma ambição para a qual ajuda o projeto da presidência cessante, Angola, de introduzir o pilar da cooperação económica na organização.

A iniciativa angolana "ajudará a interligar os nossos mercados porque somos quase 300 milhões de consumidores e precisamos de colocar as pessoas no centro da política pública", afirmou.

Quanto aos jovens, Lula da Silva salientou que estes são "a força motriz" da CPLP e "manterão a língua portuguesa, o património comum" que une os países.

A CPLP, que integra Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, realiza hoje a 14.ª conferência de chefes de Estado e de Governo, em São Tomé e Príncipe, sob o lema "Juventude e Sustentabilidade".