CPLP manifesta profundo pesar e consternação

"Neste momento de luto por tão trágico acontecimento, expressamos a nossa solidariedade e apresentamos as mais sentidas condolências e conforto às famílias das vítimas, bem como votos de pronta recuperação a todos os feridos", lê-se no comunicado assinado pelo secretariado executivo da CPLP.

O descarrilamento do Elevador da Glória, composto por duas cabines elétricas motorizadas sincronizadas por cabo, descarrilou ao final da tarde de quarta-feira, por causas ainda por determinar.

O acidente provocou a morte de pelo menos 16 pessoas e ferimentos em cerca de duas dezenas de cidadãos, de várias nacionalidades.