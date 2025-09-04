CPLP manifesta profundo pesar e consternação
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) manifestou esta quinta-feira o seu "profundo pesar e consternação" pelo descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, que causou 16 mortos e vários feridos.
"Neste momento de luto por tão trágico acontecimento, expressamos a nossa solidariedade e apresentamos as mais sentidas condolências e conforto às famílias das vítimas, bem como votos de pronta recuperação a todos os feridos", lê-se no comunicado assinado pelo secretariado executivo da CPLP.
O descarrilamento do Elevador da Glória, composto por duas cabines elétricas motorizadas sincronizadas por cabo, descarrilou ao final da tarde de quarta-feira, por causas ainda por determinar.
O acidente provocou a morte de pelo menos 16 pessoas e ferimentos em cerca de duas dezenas de cidadãos, de várias nacionalidades.