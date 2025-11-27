CPLP perplexa condena "qualquer tomada do poder por via da força"

"Considerando que a Missão de Observação Eleitoral da CPLP destacou que o processo de votação decorreu de forma pacífica, ordeira e cívica, foi com perplexidade que a CPLP constatou a suspensão do processo eleitoral em curso, colocando em causa a sua conclusão", refere num comunicado após uma reunião do seu Comité de Concertação Permanente (CCP), em Lisboa.

A organização "condena a suspensão do processo eleitoral e a detenção arbitrária e injustificada de agentes políticos e institucionais; insta ao retorno à normalidade constitucional e exorta os atores intervenientes a manterem a calma e absterem-se de qualquer ação precipitada que possa conduzir a atos de violência", num comunicada após a reunião para debater os últimos acontecimentos naquele pais lusófono.

A CPLP diz que "acompanha com elevada preocupação os últimos acontecimentos" e expressa a sua "total solidariedade para com o Povo da Guiné-Bissau neste momento de instabilidade institucional e político-social, provocada pela rutura constitucional".

A CPLP reiterou ainda o seu compromisso para apoiar iniciativas que assegurem a retoma da ordem constitucional e a conclusão do processo eleitoral na Guiné-Bissau.

O general Horta Inta-A foi empossado hoje Presidente de transição da Guiné-Bissau, um dia depois de os militares terem tomado o poder no país, antecipando-se à divulgação dos resultados das eleições gerais de 23 de novembro.

Os militares anunciaram a destituição do Presidente Umaro Sissoco Embaló, suspenderam o processo eleitoral, os órgãos de comunicação social e impuseram um recolher obrigatório.

As eleições, que decorreram sem registo de incidentes, realizaram-se sem a presença do principal partido da oposição, o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e do seu candidato, Domingos Simões Pereira, excluídos da disputa e que declararam apoio ao candidato opositor Fernando Dias da Costa.

Simões Pereira foi detido e a tomada de poder pelos militares está a ser denunciada pela oposição como uma manobra para impedir a divulgação dos resultados eleitorais.

A CPLP, atualmente presidida pela Guiné-Bissau, tem como Estados-membros: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.