CPLP vai reunir hoje os representantes permanentes

A reunião dos representantes permanentes junto da CPLP deverá ocorrer hoje à tarde.

O Comité de Concertação Permanente (CCP) é constituído por um representante de cada um dos Estados-membros da CPLP.

Um grupo de militares anunciou na quarta-feira ter tomado o poder, antecipando-se à divulgação dos resultados das eleições gerais de 23 de novembro.

O general Horta Inta-A foi hoje empossado Presidente de transição da Guiné-Bissau, numa cerimónia que decorreu no Estado-Maior General das Forças Armadas guineense, um dia depois de os militares terem tomado o poder.