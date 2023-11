Cravinho em Israel. "Utilização de meios violentos não é o melhor caminho"

No primeiro dia de um périplo pelo Médio Oriente, o ministro português dos Negócios Estrangeiros visitou um kibbutz atacado pelo Hamas a 7 de outubro. Ouvido em Telavive pelos enviados especiais da RTP, João Gomes Cravinho revelou ter mantido "uma conversa muito franca" com o homólogo israelita, a quem manifestou solidariedade, mas também preocupação face ao "número de mortos" e à "violência em Gaza".

O ministro português esteve ainda reunido com o presidente israelita, Isaac Herzog.



"Foi uma reunião muito útil, pensando mais sobre o futuro, pensando sobre o que pode ser a natureza de Gaza daqui a um ano, que papel pode haver para uma intervenção internacional", adiantou Gomes Cravinho.



"O caminho não é fácil, mas foi extremamente interessante começar a identificar alguns dos elementos para que se utilize esta situação trágica para projetar uma dinâmica de paz", prosseguiu o titular da pasta dos Negócios Estrangeiros, que, nesta deslocação a Israel, esteve reunido com familiares de reféns com ligações a Portugal.