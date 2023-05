Criador da www defende que plataformas têm de ser mais seguras

O cientista britânico está a participar no V Encontro Internacional de Reitores de Universia 2023, onde hoje recordou a evolução da www desde o seu aparecimento, nos anos 80, quando alguns ainda acreditavam que seria "apenas uma moda", até aos dias de hoje, em que é apontada por muitos como instrumento responsável por acontecimentos como a eleição de Donald Trump ou pela vitória do `Brexit`.

"Será inocente pensar que a `web` vai mudar para melhor?", questionou Tim Berners-Lee perante uma plateia de centenas de representantes das instituições de ensino superior de 14 países, que estão reunidos na Cidade das Artes e das Ciências, em Valência, para discutir o papel das Universidades na sociedade.

"A www é uma coisa poderosa, mas o que tem de melhorar são as plataformas que as pessoas constroem. E podemos mudar as coisas", defendeu o ex-aluno de Física da Universidade de Oxford.

"Nos últimos anos, estávamos cada vez estava mais preocupados com o caminho que estava a levar", disse, dando como exemplo problemas como a privacidade dos dados, a segurança, `fake news` ou o eventual controlo de dados e manipulação de informação que terá levado à eleição de Donald Trump ou à vitória do Brexit.

Tim Berners-Lee lembrou que "a `web` no início era uma coisa emocionante e muito poderosa", mas depois começaram a tornar-se evidentes os perigos associados às grandes plataformas: "Quando as pessoas entram na `web`, são suscetíveis de encontrar informações falsas" que poderão ter levado "à eleição de Donald Trump ou do `Brexit`".

Por isso, defendeu que é preciso corrigir o atual modelo para que a Internet seja um espaço seguro e livre de manipulações.

No encontro, recuou até aos anos 80, quando já existia Internet, mas os computadores ainda não estavam ligados em rede e o jovem cientista pensou: "E se conseguíssemos ligar todos os computadores? Tudo o que nos limitava era a imaginação", contou, explicando que era preciso "muita tecnologia" e "muita criatividade".

A www nasceu em 1989, quando Berners-Lee trabalhava no laboratório da organização europeia de investigação nuclear (CERN) "com físicos de diferentes universidades" e, nessa altura, ainda se discutia se a descoberta "iria mudar o mundo" ou era "apenas uma moda".

Tim Berners-Lee é um dos oradores convidados do V Encontro Internacional de Reitores Universia 2023, que hoje contou com a presença da presidente do Banco Santander, Ana Botín, e do presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez.