Na terça-feira, por altura das comemorações do movimento “Novembro Sangrento”, os protestos no Irão intensificaram-se, com a agência estatal IRNA a considerar que o caos foi “explorado por grupos terroristas” para perpetrar um atentado na cidade iraniana Ize.Segundo a mesma fonte,. O Departamento de Justiça da província do Cuzistão conseguiu, contudo, deter três suspeitos pelo alegado envolvimento neste ataque.No entanto,No mesmo dia, n

Morte de Mahsa Amini



As agências de notícias iranianas seguem a linha do Governo e afirmam que os atentados e a violência nos protestos são responsabilidade de forças antigovernamentais e de terroristas do Estado Islâmico, mas várias testemunhas, citadas pelo, relatam que muitos civis desarmados foram alvejados pelas forças de segurança.

Recorde-se que o Irão tem sido palco de protestos desde a morte de Mahsa Amini, a 16 de setembro. Desde então, têm decorrido greves em várias cidades ucranianas, embora seja difícil conhecer o verdadeiro alcance deste movimento, devido às limitações da Internet e a falta de informação oficial.





Os protestos têm levado às ruas principalmente jovens e mulheres que gritam "mulher, vida, liberdade", e que cantam slogans antigovernamentais e queimam véus - um dos símbolos da República Islâmica.