Criança síria morre em naufrágio de migrantes perto da ilha de Lesbos

As duas crianças foram encontradas "inconscientes" cerca das 6h30 locais no Mar Egeu, disse um porta-voz à agência noticiosa France Presse.

A guarda costeira da Grécia alegou que os ocupantes derrubaram deliberadamente o barco quando um dos seus navios se aproximou.



“O relato dos guardas costeiros é de que o bote de borracha se aproximou da linha de fronteira marítima acompanhada por um navio turco da guarda costeira”, disse John Psaropoulos da Al Jazeera, uma emissora de televisão do Qatar, acrescentando que este “se afastou depois de garantir que o barco tinha entrado em águas gregas”.



“Em vez de restringir as redes de contrabando, a própria Turquia tornou-se contrabandista”, acrescentou Petsas.Milhares de refugiados e migrantes estão a tentar encontrar uma maneira de ultrapassar a fronteira ocidental da Turquia com a Grécia.“Pelo menos mil refugiados conseguiram chegar às ilhas gregas do Egeu desde a manhã de domingo”, afirmou um polícia à agência de noticiosa britânica Reuters.. A Turquia abriu as suas fronteiras numa altura em que se encontra no meio de uma ofensiva do Governo sírio apoiado pela Rússia na província de Idlib.“As pessoas aqui na ilha estão a ficar muito nervosas e algumas têm demonstrado determinação para impedirem que as autoridades façam o que normalmente fazem, que é a busca e o salvamento no mar e o reabastecimento de água”, disse John Psaropoulos, da Al Jazeera.O jornalista referiu também que os habitantes da ilha “estão a bloquear as estradas para as equipas de filmagem, para todos os jornalistas, autoridades e também para qualquer pessoa que tenha algum trabalho no campo”.“A partir de agora, não aceitaremos novos pedidos de asilo no período de um mês”, escreveu Kyriakos Mitsotakis na sua conta de Twitter.A fronteira marítima entre a Grécia e a Turquia, com centenas de quilómetros de extensão, é patrulhada por cerca de 40 embarcações e barcos da patrulha costeira grega, auxiliada por uma equipa da Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira.