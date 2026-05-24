Crianças abandonadas. Pai quer vir a Portugal buscá-las

A sua identidade foi confirmada por meios de comunicação social franceses, com base em várias provas convergentes.





O homem perdeu a guarda das crianças há dois anos e apresentou queixa por rapto de menores. Reagiu pela primeira vez, poucas horas após o anúncio da prisão preventiva dos dois suspeitos.





Numa declaração escrita à Ici Alsace TV, o homem indicou que ainda não foi a Portugal buscar os filhos porque está à espera da autorização das autoridades. Os seus dois filhos foram encontrados a chorar, sentados à beira de uma estrada a sul de Lisboa, na terça-feira, 19 de maio. A mãe, de 41 anos, e o companheiro, de 55, foram detidos e colocados em prisão preventiva por "abandono ou exposição de menores a perigo", e o homem, por "agressão agravada" a uma das crianças.

"Faltam apenas alguns dias para eu ter os meus filhos de volta", diz. "Tenho pensado neles a cada segundo desde que a esquadra de Colmar me contactou para reportar o seu desaparecimento."





O procurador de Colmar, Jean Richert, tinha indicado no início da semana que o pai teria direito apenas a visitas ocasionais aos filhos. Recorreu desta decisão do juiz da Vara de Família. Este testemunho insere-se, portanto, numa batalha judicial em curso pela guarda dos filhos.

"Estou a deixar as autoridades fazerem o seu trabalho enquanto aguardo a autorização para os ter de volta", continua. "O meu telefone está comigo dia e noite."





Perante o frenesim mediático que envolveu a sua família desde o anúncio público do abandono dos filhos, afirma querer "reiterar a importância da cautela, do respeito e da honestidade nas declarações públicas" e pede "discrição".





"Os meus filhos vão precisar de reconstruir as suas vidas, tal como eu, e não precisam de ser recordados desta tragédia. Não estou a tentar defender nem minimizar os atos cometidos. Os factos continuam a ser graves e profundamente chocantes. Recuso-me a contribuir com discursos de ódio, insultos ou rótulos que visem desumanizar uma pessoa, mesmo uma que já tenha sido considerada culpada." A mãe das crianças, actualmente em prisão preventiva, ainda não foi formalmente acusada nem considerada culpada: presume-se a sua inocência.

Na quinta-feira, 21 de maio, quando as crianças foram encontradas pelas autoridades graças ao testemunho de um padeiro, foram internadas no hospital para observação. O seu estado de saúde foi considerado normal "do ponto de vista clínico".





Foram depois entregues aos serviços da embaixada francesa, segundo o porta-voz da Guarda Nacional Republicana citado pela AFP, e colocadas num lar adoptivo francês até ao seu repatriamento.

Mandado de detenção europeu





"Caberá às autoridades judiciais francesas (...) iniciar o processo para o regresso das crianças" a França, afirmou o tribunal de Setúbal em comunicado de imprensa, explicando que "as crianças residiam com a mãe (...), sendo que o pai tinha direito a visitas limitadas e supervisionadas". O direito a visitas supervisionadas pode ser concedido por um juiz em determinadas situações específicas, como casos de violência, conflitos familiares graves ou o restabelecimento gradual do contacto após uma separação prolongada entre pais e filhos.





O padrasto das crianças, Marc Balagriba, está detido na cadeia anexa à Polícia Judiciária de Lisboa, sob prisão preventiva.

"Os meus filhos precisam de tempo para recuperar."O pai conclui afirmando que se pronunciará novamente assim que "encontrar" os seus filhos, cuja guarda ainda não possui.É suspeito da prática de dois crimes de exposição ou abandono e de um crime de ofensa à integridade física qualificada. O que indicia que terá maltratado um dos menores antes de abandonar os irmãos.Já a mãe dos meninos vai aguardar em prisão preventiva no Estabelecimento prisional de Tires. Foram-lhe imputados dois crimes de exposição ou abandono, agravados pelo facto das vítimas serem os filhos.Marine Ressau e o companheiro são alvo de um mandado de detenção europeu e podem vir a ser extraditados para França para serem julgados pelos crimes de que são suspeitos em Portugal.É uma decisão a ser tomada pelo Tribunal da Relação que deve ouvir o casal no âmbito do cumprimento do mandado de captura europeu emitido pelas autoridades francesas.A extradição é uma possibilidade mas pode não acontecer, já que os crimes foram cometidos em território nacional.As crianças estão com uma família de acolhimento. Nesta altura, ainda não é claro a quem poderão ser entregues. Uma decisão que vai ser tomada noutro processo que decorre num tribubnal de família e menores.